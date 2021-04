Monza-Cremonese 2-1, le pagelle: Di Gregorio decisivo, Valeri e Gaetano i migliori degli ospiti

MONZA-CREMONESE 2-1

Marcatori: 34' Frattesi, 38' Mota60' Sampirisi (A)

MONZA

Di Gregorio 7 - Almeno 3-4 parate importanti. Alla fine è uno dei migliori.

Sampirisi 6 - Buone le due fasi. Sfortunato sull'autogol che riapre la partita.

Bellusci 6 - Gioca con esperienza e grinta anche se Ciofani lo mette in difficoltà in un paio di circostanze. (dal 77' Paletta s.v.)

Scaglia 6 - Come il compagno di reparto non commette gravi errori anche se un paio di volte la mira della Cremonese lo grazia.

C. Augusto 6 - Oggi più accorto. Spinge meno ma difende discretamente.

Barberis 6 - Quantità e corsa.Buona la sua regia sempre precisa. (dal 72' Scozzarella s.v.)

Frattesi 6,5 - Trova il settimo gol stagionale e colleziona l'ennesima ottima prestazione. E pensare che nel riscaldamento, dopo un dolore al ginocchio, era in dubbio.

D'Errico 6- Timbra l'assist per il 2-0. Per il resto si mette bene al servizio della causa.(dal 62' Armellino 6 - Entra e dà il suo contributo in mezzo al campo)

Mota 6,5 - Segna il 2-0 e quando strappa in velocità è davvero un cliente ostico.

Ricci 6 - Nel primo tempo è molto attivo, soprattutto a inizio match. Poi viene cercato sempre meno. (dal 62' Colpani 6 - Entra con buon piglio)

Boateng 6 - Regala un paio di numeri nello stretto da applausi. Bella la sponda per il gol di Frattesi. (dal 71' Diaw 5,5 - Si divora il gol del 3-1)

CREMONESE

Carnesecchi 6 - Non ha colpe sui gol. Salva tutto su un bel contropiede di Mota.

Zortea 6 - Alterna bene le due fasi senza strafare.

Bianchetti 6 - Sbaglia poco o nulla. Grande attenzione.

Terranova 6 - Buona prestazione. Poco reattivo sul raddoppio di Mota.

Valeri 6,5 - Spinge e difende molto bene. Va vicino al gol con un bel sinistro dopo un intelligente inserimento. (dall'86' Crescenzi s.v.)

Gustafson 6 - Buone le due fasi. Fa girare bene la squadra. (dal 77' Nardi s.v.)

Valzania 6 - Dà forza e sostanza al centrocampo della Cremonese. Oggi meno inserimenti del solito.

Baez 6,5 - Quando salta l'uomo è sempre un pericolo. Diversi cross importanti non sfruttati.

Ciofani 6 - Ha due grandi occasioni. Nella prima è bravo Di Gregorio a parare il suo colpo di testa, nella seconda poteva forse fare qualcosa in più.(dal 68' Ceravolo 6 - Entra nel match con grande voglia e sfiora anche il gol).

Gaetano 6,5 -Balla tra le linee ed è sempre pericoloso. Qualche occasione e un paio di bei palloni per i compagni. (dal 68' Colombo 5,5 - Non entra benissimo. In un paio di occasioni poteva fare meglio.)

Buonaiuto 5 - Non riesce a trovare la posizione. Rimedia un giallo e Pecchia lo lascia negli spogliatoi dopo il primo tempo. (dal 46' Strizzolo 6 - Entra voglioso e cattivo. Pronti via sfiora anche il gol ma Di Gregorio dice no).