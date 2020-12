Monza, Fossati: "Balotelli fa cose che non ho mai visto fare. Boateng? Eccezionale"

vedi letture

Come riporta tuttomonza.it, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il centrocampista del Monza Marco Fossati. Che ha parlato soprattutto del neo compagno Mario Balotelli: "Potrei dire che da quello che fa in allenamento che è già pronto, perché fa cose che io non ho mai visto in carriera. Poi sta al mister decidere quando sarà il momento per andare in campo, lui con il suo staff sanno gestire bene il nostro gruppo".

Successivamente, breve parentesi sul Kevin Prince Boateng: "Lui è un giocatore eccezionale".