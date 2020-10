Monza, la regina del mercato: ventidue titolari con Boateng stella più brillante

Che il Monza non avrebbe svolto il ruolo di comparsa in Serie B nonostante sia una neopromossa. Galliani e Antonelli hanno praticamente costruito una rosa con ventidue titolari e sulla carta senza punti deboli. Un mix di giovani in rampa di lancio - Di Gregorio, Carlos Augusto, Pirola, Bettella, Colpani, Frattesi - esperti di spessore - Barillà, Barberis, Donati - e scommesse provenienti dall'estero - Maric e Gytkjaer - che formano una rosa quasi da Serie A. Se gli stranieri sapranno adattarsi in fretta al calcio italiano ci sono pochi dubbi su chi sarà la dominatrici della stagione, altrimenti il dominio potrebbe non essere tale anche se le prime posizioni non dovrebbero sfuggire alla truppa brianzola.

Il colpo: Solo Galliani poteva portare Kevin Prince-Boateng, uno che ha vestito le maglie di Milan e Barcellona - in Serie B. Il ghanese ha qualità indubbie e tanta voglia di riscattarsi e mostrare di essere ancora un giocatore che può fare la differenza. E magari tornare quello ammirato a San Siro con la maglia rossonera di uno degli ultimi Milan della coppia, ora biancorossa, Berlusconi-Galliani.

La formazione: DI GREGORIO; DONATI, Paletta, Bellusci, CARLOS AUGUSTO; BARILLÀ, BARBERIS, COLPANI; BOATENG; MARIC, GYTKJAER. Allenatore: Brocchi (confermato).

Acquisti: Mirko Maric (Osijek), Josè Machin (Parma), Carlos Augusto (Corinthians), Dany Mota (Juventus U23), Giulio Donati (Lecce), Andrea Barberis (Crotone), Christian Gytkjaer (Lech Poznan), Andrea Colpani (Atalanta), Antonino Barillà (Parma), Michele De Gregorio (Inter), Davide Bettella (Atalanta), Davide Frattesi (Sassuolo), Kevin-Prince Boateng (Fiorentina), Amntonio Marin (Dinamo Zagabria), Lorenzo Pirola (Inter)

Cessioni: Luca Palesi (Pro Sesto), Ettore Marchi (Vis Pesaro), Giorgio Galli (Lecco), Gianluca Barba (Pontedera), Hervè Otelè (Varese), Giacomo Tomaselli (Albinoleffe), Filippo Lora (Lecco), Luca Giudici (Lecco), Alessandro Di Mummo (Pro Sesto), Nicola Mosti (Juventus U23), Ettore Gliozzi (Cosenza), Simone Iocolano (Lecco), Cosimo Chiricò (Ascoli), Tommaso Morosini (Feralpisalò), Federico Marchesi (Pro Sesto), Federico Del Frate (Pro Sesto), Stefano Negro (Perugia), Andrea Palazzi (Palermo), Michele Franco (Pro Sesto), Andrea Brighenti (Juventus U23), Ivan Marconi (Palermo), Maicol Origlio (svincolato)