Monza, Lamanna: "Covid una difficoltà e una preoccupazione. Ma l'abbiamo gestito bene"

Intervistato nel corso della trasmissione Cuore Biancorosso il portiere del Monza Eugenio Lamanna ha parlato delle difficoltà legate al Covid-19 vissute dalla squadra e dell’andamento del campionato: “Il Covid è stata una difficoltà e una preoccupazione, abbiamo fatto pochi allenamenti di gruppo in quel periodo, ma l’abbiamo gestita bene. E questa è la dimostrazione che questo gruppo ha un valore anche a livello umano. - continua Lamanna come riporta Tuttomonza.it - Dalla gara col Pordenone abbiamo aumentato la fiducia, è arrivata quella spinta per credere ancora di più in noi stessi e nella nostra forza. Queste ultime tre vittorie ci devono portare convinzione per poter ripetere queste imprese. L'anno scorso la vittoria così larga del Benevento è stato un caso, perché di solito fra play off e play out ci sono sempre pochi punti ed è un errore grave pensare che ci siano partite semplici in Serie B. Esultanza? È stato bello andare sotto la curva, da parte nostra ci tenevamo a questo gesto e speriamo che presto si torni alla normalità”.