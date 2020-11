Monza, Mota: "Dedico il gol a Dio, lavorando saremo più cinici in avanti"

Le dichiarazioni di Mota dopo Monza-Reggina 1-0.

Continua a fare bene il Monza, vittorioso per 1-0 contro la Reggina grazie al gol di Dany Mota. L’attaccante brianzolo ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

Dany, quanto c’è del cestista in quella elevazione visto che giochi molto a Basket?

“Il Basket mi piace, è un hobby. La cosa più importante sono i tre punti. Sono contento per il calcio d’angolo che abbiamo battuto bene e per aver segnato il gol della vittoria”.

Dopo il gol hai esultato con il dito indici rivolto verso il cielo: a chi lo dedichi?

“A Dio: è lui che mi aiuta ogni giorno a scendere in campo sia in allenamento che in partita. Tutto quello che faccio in campo lo dedico a lui”.

Oltre ai tre punti, cosa porta via il Monza di positivo da questa partita?

“Abbiamo fatto una bella gara, contro una squadra tosta che anche in dieci ha lottato. Potevmo anche chiudere la partita, ma sono tre punti fondamentali e dobbiamo continuare con il lavoro che stiamo facendo”.

Potevate chiudere prima la gara: siete un po’ sterili in avanti?

“Potevamo fare il secondo gol e anche il terzo. Dobbiamo lavorarci e poi con il lavoro le cose vengono naturalmente”.

Hai fatto una scommessa con qualcuno su quanti gol farai in stagione?

“Ancora no. Se qualcuno vuole sfidarmi, io accetto”.