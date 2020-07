Monza, no del Corinthians per Carlos Augusto. Ma a settembre l'affare potrebbe riaprirsi

Secondo quanto riferito da GloboEsporte il Corinthians avrebbe detto no alla prima proposta presentata dal Monza per il terzino Carlos Augusto, classe ‘99. Un no non definitivo quello uscito dal vertice fra il dg brasiliano Duilio Monteiro Aves, il direttore sportivo Filippo Antonelli e l’intermediario Rafael Brandino, con il Timao che a settembre potrebbe aprire alla cessione del giovane difensore riservandosi una percentuale sulla futura rivendita dello stesso.