Monza non solo, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, sondaggi per Jerry Mbakogu. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, la società guidata da Berlusconi e Galliani avrebbe messo nel mirino un altro profilo eccellente in attacco per la prossima stagione: Federico Dionisi, vera e propria bandiera recente del Frosinone.