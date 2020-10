Monza, partenza col freno a mano tirato: zero vittorie e un solo gol all’attivo

Il Monza è partito con il freno a mano tirato in questo campionato di Serie B, complice anche il Covid-19 che ha colpito forte in casa brianzola portando anche al rinvio della sfida contro il Vicenza dello scorso turno. È innegabile però che tutti si aspettavano di più dalla corazzata di Brocchi visto il sontuoso mercato estivo che ha portato in biancorosso giocatori del calibro di Boateng, Donati, Barberis, Barillà e Frattesi, solo per citarne alcuni. E invece in tre gare giocate sono arrivati altrettanti pareggio con un solo gol all’attivo – quello segnato stasera da Frattesi – a certificare una certa difficoltà nel trovare la via della rete nonostante in attacco non manchino i giocatori di valore.

È probabile che serva solo tempo a Brocchi per amalgamare bene la squadra, inserire i nuovi – specialmente le punte Gytkjaer e Maric – e far sì che il Monza possa recitare quel ruolo da attore protagonista che Galliani ha cucito addosso alla sua creatura, del resto il campionato di Serie B ci ha insegnato che nessun svantaggio è irrecuperabile basti pensare allo Spezia lo scorso anno che di questi tempi si trovava a navigare nelle zone basse della classifica e alla fine ha saputo conquistare una storica promozione in Serie A.