Monza, Pirola verso l'addio. Cremonese e Brescia sulle tracce del centrale

Lorenzo Pirola potrebbe salutare il Monza dopo pochi mesi visto il poco spazio trovato in biancorosso in questa prima parte di stagione. Il giovane centrale, di proprietà dell'Inter, potrebbe comunque continuare in Serie B, ma con un club che gli garantisca maggior minutaggio: Brescia e Cremonese in questo momento sono le due ipotesi più concrete per il futuro del classe 2002. Lo riferisce Tuttomonza.it