Nervi tesi in casa Trapani: scintille fra Biabiany e i tifosi

La brutta sconfitta contro la Cremonese lascia pesanti strascichi in casa Trapani, in attesa che la società ufficializzi il ritiro per la squadra in vista delle prossime gare. Come riporta Trapanigranata.it al termine del primo tempo della sfida contro i grigiorossi infatti ci sono state scintille fra i tifosi e Jonathan Biabiany con il francese che ha risposto in maniera stizzita, portandosi il dito alla bocca per silenziare la protesta, nei confronti dei supporters che si lamentavano della prestazione opaca dalla squadra. Un gesto che non è passato inosservato e ha acceso la rabbia dei tifosi che, sopratutto sui social, hanno preso di mira l’attaccante.