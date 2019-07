Novara, Zebi: "Qui con umiltà. Non venderò mai fumo"

© foto di Federico De Luca

Si è presentato quest'oggi alla stampa il nuovo ds del Novara Moreno Zebi. Queste le parole del nuovo dirigente azzurro riportate da ForzaNovara.net: "Sono immensamente orgoglioso di essere stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica. Un impegno stimolante, complesso, appassionante. Mi pare una cosa normale aver indagato su diversi profili di allenatori e non mi sembra una cosa strana aver nominato il nuovo allenatore ad inizio luglio. Sarò sempre onesto, non venderò mai fumo. Sono arrivato l'anno scorso per aiutare un amico (Carlalberto Ludi, ndr) e lo ringrazio immensamente per l'opportunità concessami. Sono giunto con grandissima umiltà. Credetemi, lavoro in un club che fuori ha ancora un'immensa considerazione. Noi vogliamo fare bene e sbagliare il meno possibile. Abbiamo le idee chiare, se riusciremo a fare una squadra che possa competere avremo fatto un ottimo lavoro. Non voglio sentir parlare di ridimensionamento ma di contestualizzazione. Spesso non si ottengono i risultati sul campo che invece vengono sognati durante l'estate. Fino ad ora il mercato è stato pressochè fermo per tutte le Società. In questi 10-13 giorni che ci separano all'inizio del ritiro cercherò di accelerare su diverse operazioni già imbastite sia in entrata che in uscita per presentare al tecnico un'ossatura di squadra sulla quale possa lavorare in vista del primo impegno in Tim Cup del prossimo 4 Agosto".