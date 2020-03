Novellino: "Non mi aspettavo una superiorità così netta del Benevento, Vignato farà strada"

Walter Novellino, intervistato dai colleghi di Tuttosport, ha parlato del campionato di Serie B partendo dal Benevento capolista: "Mi ha sorpreso, non mi aspettavo questa superiorità così netta. L’organico è eccezionale però la Serie B di solito è un campionato diverso, con un certo equilibrio. Secondo me Inzaghi ha molti meriti: è stato bravo a saper gestire la rosa, è partito con un 4-4-2 molto attento e poi progressivamente ha inserito il trequartista per un 4-3-1-2 che poi in fase di non possesso torna a essere 4-4-2. Chievo e Empoli mine vaganti dei playoff? Sì, certamente. Sono squadre costruite per salire, ma che hanno avuto vicissitudini e hanno puntato su tecnici giovani all’inizio. Adesso con Aglietti e Marino hanno maggiore esperienza e in caso di playoff possono davvero fare bene. Quelle dalle quali mi aspettavo di più sono Perugia e Pescara. Quale ragazzo della Serie B farà strada? Vignato del Chievo mi è piaciuto molto, nell’uno contro uno, nella velocità, ho visto la qualità individuale. Noi giochiamo tutto sulla posizione e sulla tattica, ma non c’è più chi salta l’uomo. Dobbiamo ritrovare la tecnica".