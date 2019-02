Padova, Andelkovic: "Abbiamo le qualità per salvarci"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il difensore del Padova Sinisa Andelkovic ha parlato al Corriere del Veneto del suo ambientamento nel club biancoscudato: “Ho trovato un gruppo sano, affiatato e che sta remando nella stessa direzione anche se la posizione in classifica è deficitaria, ma sono convinto che la squadra possa uscirne. - continua Andelkovic - Cremonese? So che c’è stato qualcosa, ma non so dire esattamente cosa sia successo. Sono del Padova e se sono qui è perché credo nella possibilità di salvarci”.