Fonte: foggia.iamcalcio.it

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Pierpaolo Bisoli ha analizzato ai microfoni di Padovasport.tv il pari del suo Padova contro il Foggia: "Una squadra che pareggia queste gare mi fa ben sperare per il futuro. Se fossimo destinati a retrocedere l’avremmo persa. Bene la ripresa, il primo tempo loro hanno giocato di più ma le vere occasioni le abbiamo avute noi. Avevo preparato la gara per giocare con il tridente ma non abbiamo fatto i movimenti giusti per permetterci di continuare così, nella ripresa alla fine abbiamo giocato anche a quattro davanti".

"Dobbiamo essere più cattivi negli episodi decisivi come le palle di Calvano e Bonazzoli nel primo tempo. Abbiamo giocatori che vogliono salvarsi e mettono in campo gli attributi ad ogni gara".

"Clemenza e Marcandella? Hanno qualità importanti, sapevo che potevano avere difficoltà a livello fisico ma sono in campo perché possono avere giocate decisive anche in giornate del genere. Capello? Lui è un giocatore che se arriva in area con i tempi giusti è molto più pericoloso. Spero di recuperare Mbakogu e Lollo che per noi sono giocatori importanti. Jerry forse torna per martedì".