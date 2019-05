In attesa dell’arrivo del neo patron Joseph Oughourlian, previsto per venerdì, in casa Padova è partito un vero e proprio casting per il ruolo di direttore sportivo con Giorgio Zamuner che vede le sue quotazioni in ribasso. Smentite le voci sull’arrivo di Werner Seeber, libero dopo l’addio al LR Vicenza Virtus, sono due i nomi caldi per i biancoscudati. Si tratta, come riporta Padovagoal.it, di Paolo Bravo, ora al Sudtirol, e di Gianluca Andrissi, in forza alla Feralpisalò.