Padova, Centurioni: "Per salvarsi serve un atteggiamento offensivo"

© foto di Federico De Luca

Il neo tecnico del Padova Matteo Centurioni si è presentato quest’oggi alla stampa ringraziando la società per la fiducia e fissando gli obiettivi: “Ringrazio la proprietà che ha pensato che io possa essere la persona adatta per portare avanti questa missione, ho detto al presidente non sono contento di essere in questa posizione, non mi basta essere qui perché se prendo un incarico voglio fare bene e questo vuol dire che voglio salvarmi. Porto freschezza ed entusiasmo e spero di trasmetterlo ai miei giocatori. Farò tutto quello possibile per il bene del Padova e vorrei far capire ai giocatori che devono fare il massimo per il bene del Padova. Serve vincere almeno 3-4 partite e per farlo serve avere un atteggiamento offensivo, anche se non andremo tutti allo sbaraglio, non sono Zeman. Modulo? Di sicuro la difesa a quattro poi davanti non so ancora se giocheremo a tre dipenderà dagli equilibri che troveremo lavorando. - continua Centurioni come riporta Padovagoal.it - Non mi aspettavo questa chiamata, ero concentrato sulla Primavera che mi stava dando soddisfazioni, ma rappresenta un’opportunità che voglio sfruttare al massimo dando tutto quello che posso, prendendomi tutte le responsabilità perché non ho paura e mi sento pronto. Penso che il primo problema da affrontare e risolvere sia psicologico, c’è molta tensione e la palla scotta fra i piedi quando ti trovi a giocare per la salvezza e per quanto riguarda la mia esperienza bisogna trovare il giusto equilibrio per evitare di portarsi dietro troppi macigni. Primavera? Ci sono ragazzi interessanti, ma non vanno buttati in pasto ai lupi in queste condizioni. Poi voglio valutare per bene tutti i giocatori a disposizione individuando quello zoccolo duro che avrà l’onere e l’onore di salvare il Padova”.