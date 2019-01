© foto di Federico Gaetano

Il Padova da tempo sta seguendo Gaetano Monachello, in uscita da Pescara, per rinforzare l’attacco. Il club ha già il sì’ del giocatore, ma deve aspettare che gli abruzzesi chiudano per l’arrivo di un centravanti (Daniel Ciofani del Frosinone in pole) per poi liberare l’ex Palermo. Se non arriverà una soluzione a breve il club patavino potrebbe virare su un altro profilo come quello di Guido Marilungo della Ternana, calciatore già cercato in estate su richiesta di Bisoli e che ora potrebbe tornare di moda anche se resta da capire se il club umbro sia disponibile a cederlo o meno. Lo riporta Padovagoal.it.