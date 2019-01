Padova, domani è il giorno di Calvano: visite e firma sul contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Slitta a domani l’arrivo di Simone Calvano al Padova. Il centrocampista dell’Hellas in mattinata ha salutato i compagni e si è diretto verso la città patavina dove domani svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà ai biancorossi. Come riferisce Hellaslive.it il giocatore si trasferisce al Padova in prestito con diritto di riscatto e controriscato.