© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Una buona fetta di futuro per il Padova calcio si potrebbe decidere venerdì a Milano. In quella data, come riporta il Corriere del Veneto, il presidente Roberto Bonetto dovrebbe incontrare il socio Joseph Oughourlian per pianificare il futuro del club patavino. Da non escludere anche un passaggio di mano fra i due del pacchetto di maggioranza con Oughourlian che in questo modo acquisirebbe il terzo club professionistico dopo il Lens (Ligue2 francese) e Club Millonarios (massima serie colombiana).