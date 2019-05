Padova, l'ultimo nome per il ruolo di ds è Facci del Livorno

In casa Padova va avanti il casting per il posto di nuovo direttore sportivo della società veneta. Come scrive TrivenetoGoal.it, l'ultimo dei nomi sondati dalla dirigenza, oltre a quelli di Andrissi e Bravo, rispettivamente oggi a FeralpiSalò e SudTirol, sarebbe quello di Mauro Facci, la cui permanenza al Livorno pare ancora tutt'altro che scontata, e già sondato dalla nuova proprietà.