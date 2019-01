Padova, Longhi: "Felice di essere qui. Ultimi sei mesi un incubo"

© foto di Federico De Luca

Arrivato a Padova dopo l'avventura al Brescia Alessandro Longhi, terzino sinistro ex Sassuolo, si è presentato come nuovo giocatore biancoscudato: “Ero sul punto di firmare con la Viterbese, poi ho ricevuto una telefonata e ho deciso di venire a Padova. Nella scelta hanno influito tante cose, fra queste anche il fatto di mantenere la categoria. Gli ultimi sei mesi a Brescia sono stati un incubo, sono stato messo fuori rosa. In estate sarei dovuto partire ma non abbiamo trovato la soluzione che accontentasse sia me che la società. A questo punto sono veramente contento di venire a Padova, la condizione è quella che è perché non gioco da sei mesi, in ogni caso cercherò di recuperare il prima possibile assieme ai miei compagni. Il punto più alto della mia carriera è stato a Sassuolo, sono stato allenato quattro anni fa Di Francesco ed ero sicuro che avrebbe fatto strada perché è bravissimo. Bisoli l’ho visto carico, ritrovo subito Minelli che ha subito una situazione simile alla mia a Brescia e tutti insieme cercheremo di ottenere la salvezza. Mi è capitato due anni di essere invischiato nella lotta per non retrocedere e in entrambi i casi è andata male. Stavolta spero sia diverso, ma rispetto a quelle esperienze vedo tanta qualità”.