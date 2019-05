© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il passaggio delle quote del pacchetto azionario del Padova è stato completato nella giornata di ieri a Milano: Joseph Oughourlian sarà il nuovo socio di maggioranza del club di viale Rocco, Roberto Bonetto rimarrà con una robusta quota di minoranza. Il Corriere del Veneto, nella sua edizione padovana, aggiunge che il finanziere franco-armeno in serata rientrerà in Francia per assistere a Troyes-Lens, semifinale playoff di Ligue 2 che metterà in palio la promozione in Ligue 1. Oughourlian detiene la totalità del pacchetto azionario del Lens, dopo l’uscita dell’Atletico Madrid.