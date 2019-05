Padova, Salot e Destro confermano il support al club

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ospiti delle colonne de Il Gazzettino i soci di minoranza del Padova Giampaolo Salot e Luca Destro hanno annunciato la propria volontà di continuare l'avventura nel club biancoscudato: "Sono in attesa di capire quale sarà la situazione - spiega Salot -, dopodiché sicuramente darò il mio sostegno, come azionista o come sponsor. Non è che si cambia la fede perché cambiano le quote o altro, in qualche maniera darò il mio apporto. Mi è parso di capire nelle poche parole scambiate con il presidente Bonetto che una cosa è sicura: il prosieguo del Padova è assicurato, poi non so come saranno le quote. Mi piace sottolineare che tutto il percorso è stato fatto con l’intento di tenere vivo il Padova da quando siamo ripartiti con Bonetto e Bergamin. La missione è stata raggiunta e adesso basta andare avanti. Sarebbe stato più semplice in B, ma non sempre le ciambelle riescono col buco".

Chiude Destro: "Devo vedere un attimo l’evoluzione della situazione e della progettualità sul piano sportivo, capire un po’ quali sono le ambizioni. Diciamo che la mia è una situazione fluida, poi darò la mia disponibilità a continuare o meno. Anche se in una maniera o nell’altra darò sempre il mio supporto: quanto al come, deciderà chi prenderà la maggioranza delle quote".