Padova, Zamuner: “Minelli? È il profilo che cercavamo “

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Stefano Minelli è il nuovo portiere del Padova. Ieri nella sede di viale Nereo Rocco è arrivata la fumata bianca per il primo rinforzo della sessione invernale del mercato con tanto di accordo a titolo definitivo siglato fino al 30 giugno 2020: "É il profilo che cercavamo – spiega il direttore generale Giorgio Zamuner – dato che ci serviva un portiere che conoscesse un po’ di più la serie B. Ha disputato quattro campionati con il Brescia che è una piazza importante e tosta come Padova, per cui è un innesto che ci dà una mano per rinforzare la squadra. Pensiamo di avere preso un portiere forte: è molto bravo tra i pali, ha una buona personalità ed è abile anche con i piedi".