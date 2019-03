© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Anche il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione del neo allenatore Centurioni: “Lo abbiamo scelto perché siamo certi che questa squadra possa fare di più, immaginavamo una media punti superiore. Le colpe sono di tutti, ma sono certo che raggiungeremo l’obiettivo e ci salveremo. Non sono matto e Matteo, che è giovane e preparato, può portare quella freschezza di cui abbiamo bisogno. - continua Zamuner come riporta Padovagoal.it - Dobbiamo salvare la categoria che è un patrimonio della città, se oggi tutti hanno dato nove dovranno dare dieci. Darò il mio massimo appoggio a Centurioni, lo spalleggerò in qualsiasi scelta. Punto di partenza per fare piccola impresa che sono convinto di poter raggiungere”.