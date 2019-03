Padova, Zamuner suona la carica: "Non siamo ancora morti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Zamuner al termine di Padova-Perugia: “Dobbiamo provare a rimanere uniti. Pensavamo di fare un risultato positivo, ma quando rialziamo la testa poi prendiamo una bastonata… Abbiamo giocato contro una squadra forte, ma appena avevamo delle palle da gol sbagliavamo sempre le scelte finali. Sappiamo che non è una passeggiata di salute, ma non sono d’accordo che la squadra non abbia lottato. Dobbiamo provare a tirare su il morale della squadra, eravamo convinti di poter vincere e invece siamo qui a commentare l’ennesima sconfitta! Non fa parte del mio carattere pensare che oggi sia finita… Non siamo ancora morti, ma servono almeno quattro vittorie e due pareggi per i playout!”, riporta Padovagoal.it.