© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di conoscere l'esito del ricorso, i giocatori del Palermo continuano ad allenarsi. Per i rosanero attivazione, lavoro di forza in palestra, esercitazione tecnica e partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Lavoro differenziato e fisioterapia per Ilija Nestorovski. La squadra tornerà in campo domani per una seduta di allenamento a porte chiuse.