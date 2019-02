Palermo-Brescia finisce 1-1: tutto nella ripresa, la classifica non cambia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce 1-1 l'anticipo di serie B fra Palermo e Brescia, gara valida per il 24° turno di serie B. Succede tutto nella ripresa: al minuto numero 79 arriva la rete di Nestorowski, con il macedone entrato da una manciata di minuti. In pieno recupero arriva il pareggio firmato Tremolada. Un pareggio che non cambia la classifica: il Brescia resta in testa con 43 punti, il Palermo resta secondo staccato di una lunghezza.