Palermo, Brignoli: "Ok la vittoria, ma subito testa alla prossima sfida"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Grande protagonista della vittoria tra Benevento e Palermo è il portiere dei siciliani, Alberto Brignoli, tra l'altro ex della sfida. L'estremo difensore parla a Dazn dopo il successo: "Serata particolare per me, non è stato facile. Un po' di imprecisione nel primo tempo, meglio nella ripresa. Era troppo importante vincere e ce l'abbiamo fatta. Ora subito cancellare e pensare alla prossima partita. Parata più difficile? Su Coda nel primo tempo e su Viola nella ripresa. Ora andiamo avanti, siamo lì attaccati a Lecce e Brescia, non possiamo sbagliare, non sono concessi cali di tensione".