Palermo, Chochev: "Pensavo di dover smettere, ma non mi arrendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Palermo Ivaylo Chochev attraverso il proprio profilo Instagram è tornato sul grave infortunio al ginocchio subito con la nazionale bulgara spiegando di aver temuto per la propria carriera: “Questo è il terzo grave infortunio che subisco negli ultimi due anni e sfortunatamente è il peggiore. Il primo mi ha fatto perdere tempo, ma sono tornato rapidamente, il secondo mi ha spezzato, ma non mi ha rotto e il terzo mi ha fatto crollare. - scrive il classe ‘93 - Ma non mi arrenderò! Non è importante quanto dovrò soffrire! Fino a ieri pensavo che il destino volesse farmi smettere, ma dopo l’operazione ho deciso che non mollerò mai il calcio”.