© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il Palermo inizierà la nuova stagione dal 14 luglio. I rosanero, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, andranno in ritiro a San Lorenzo Dorsino, in Trentino, fino al 27 luglio. Dal 30 al 4 agosto la squadra si trasferirà nelle Marche per perfezionare la preparazione in vista della nuova stagione.