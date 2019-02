© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto in collegamento telefonico il presidente del Palermo Rino Foschi: “La situazione attuale è un po’ particolare. Sono molto affezionato all’ex presidente Zamparini, abbiamo fatto una buona campagna acquisti ma non è stata sufficiente. Ha ceduto la società in corsa a un gruppo misto di italiani e inglesi, in due mesi non si è mai capito niente, per questo me la sono ripresa. Sto cercando una sistemazione, un gruppo che abbiamo già sotto mano a cui dare le quote. Non ci sono tanti debiti, ma ce ne sono e c’è da gestire la squadra fino a giugno. I nuovi investitori sono stati individuati, sono due gruppi abbastanza importanti”.