Palermo, Moreo: "Dopo Pescara non ho dormito. A Benevento come ieri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Palermo insegue la promozione in A, la vittoria sul Verona nella gara di ieri è stata la conferma del buon momento di forma dei rosanero. Ne ha parlato in conferenza stampa Stefano Moreo, attaccante dei rosanero, come riportato da tuttopalermo.net: “Quando posso mettere i compagni davanti alla porta sono contento. L’ho sempre detto, non sono mai stato un attaccante da tanti gol e si è visto anche a Pescara dove ho avuto una buona occasione ma ho sbagliato scelta. Appena ho visto Nestorovski ho subito pensato a metterlo nelle condizioni migliori ed è andata bene. L’intesa con lui è buona perché tiene impegnati un paio di avversari e fa tanto movimento. Ci cerchiamo spesso in partita e questa è una grande cosa. Dopo l'errore a Pescara non sono stato bene, non ci ho dormito la notte e avevo tanta carica in corpo per dimostrare che posso dare una mano a questa squadra. Dobbiamo essere sempre aggressivi e cattivi e il supporto del pubblico ci ha dato una grande mano. Questo deve essere lo spirito giusto. Le mie condizioni? Ieri ho dato tutto e alla fine mi girava un po’ la testa ma ho tutto il tempo per recuperare al meglio. A Benevento servirà una prestazione come quella di ieri. Dovremo arginare la loro manovra e ripartire nel migliore dei modi. Creiamo sempre tante occasioni e a volte ci manca quel pizzico di cattiveria per chiudere le partite. Ieri Foschi era contento dopo la partita, la sconfitta del Lecce ci aveva dato la carica giusta. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che era l’occasione per riacciuffarli e dimostrare di essere ancora vivi. Avere i tifosi al nostro fianco per noi è importante. In settimana sono venuti a spronarci, a darci fiducia. Hanno fatto bene, loro del resto sono sempre con noi. Ieri ci hanno aiutato molto e spero che da qui alla fine al Barbera se ne possano vedere sempre di più".