Palermo, oggi assemblea di soci decisiva per l'iscrizione alla B

© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Giornata decisiva per il futuro del Palermo. Come riporta La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi si terrà l'assemblea dei soci necessaria per riassestare i conti del Palermo, step decisivo per la formalizzare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Per centrare il traguardo del 24 giugno, giorno ultimo per consegnare la documentazione alla Lega di B, serve un ripianamento di almeno 8,2 milioni di euro. Possibile, però, che la nuova proprietà immetta una liquidità leggermente superiore, necessaria per saldare gli stipendi del trimeste aprile-giugno.