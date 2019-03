Palermo, Rajkovic: "A Cosenza per dare il 100%. Addolorato per Chochev"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore Slobodan Rajkovic ha parlato ai microfoni di palermocalcio.it della sfida di sabato prossimo contro il Cosenza: "Veniamo da tre risultati utili consecutivi e dobbiamo assolutamente continuare questa striscia positiva. Non possiamo permetterci passi falsi, distrazioni e soprattutto cali di concentrazione prima, durante e dopo ciascuna gara. Il Cosenza merita tutto il nostro rispetto, ha messo in difficoltà di recente sia il Brescia che il Pescara, dovremo dare il 101%. Restano ancora nove battaglie, certamente le prossime tre saranno importanti in quanto ravvicinate per via del turno infrasettimanale ma non saranno quelle decisive. Dobbiamo essere costanti e preparare una gara alla volta con grande attenzione e meticolosità. Mister Stellone è un serio professionista, io ho sempre avuto un ottimo rapporto con chi è stato leale con me. Rispetto e lealtà sono due valori per me fondamentali, nel mio lavoro così come nella vita".

Rajkovic rivolge un pensiero accorato all'amico Chochev: "Sono addolorato per quello che è successo ad Ivaylo, lui non è soltanto un compagno di squadra ma anche un amico. So benissimo cosa si prova in questi momenti in cui è fondamentale l'affetto di chi ti vuole bene. Tutti noi lo sosterremo durante questo periodo e lo aspettiamo in campo".

Il difensore serbo parla poi del rendimento difensivo della squadra, il migliore del campionato insieme a quello del Cittadella per numero di reti subite: "È una statistica positiva ma i numeri si guardano soltanto a fine stagione. Siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo migliorare, è necessario restare lucidi su ogni azione, anche il minimo errore può costarci un gol e non possiamo permettercelo".

Una stagione importante per la squadra e per lo stesso Rajkovic: "Il passato mi ha forgiato come uomo e come professionista. Adesso la mia testa è concentrata soltanto sul presente, voglio e devo togliermi ancora tante soddisfazioni con questa maglia senza lasciare spazio ai rimpianti".

Il numero 5 rosanero conclude dedicando un pensiero alla gente di Palermo: "I tifosi che ci hanno sostenuto nei momenti di difficoltà hanno un grande senso di appartenenza e meritano soltanto applausi. Vogliamo raggiungere l'obiettivo e gioire insieme a loro".