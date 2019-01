© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso del match con la Salernitana Slobodan Rajkovic è uscito per un problema muscolare. Il Palermo ha fatto sapere che l'infortunio occorso al centrale serbo non è grave: si tratta di un risentimento muscolare al polpaccio sinistro e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno a partire da lunedì, quando riprenderanno gli allenamenti in casa rosanero.