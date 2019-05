Palermo, Rossi sulla situazione del club: "Noi come Ulisse con le sirene"

© foto di Federico Gaetano

L’allenatore del Palermo Delio Rossi in vista della sfida contro il Cittadella non può dribblare le domande sulla situazione del club con la Procura Federale che ha chiesto la retrocessione della squadra rosanero per degli illeciti finanziari risalenti agli anni passati: “Non mi sono posto tutti questi problemi, ho dato la mia disponibilità perché a chiamarmi era stato il Palermo, ogni altri discorso lascia il tempo che trova. Non ho pensato o chiesto nulla, se fosse stata un’altra società l’avrei fatto, ma per il Palermo no. - continua Rossi in conferenza stampa – Stiamo cercando di pensare solo al campo e sto provando a isolare la squadra da quanto accade all’esterno. Cerchiamo di fare come Ulisse con le sirene, cera nelle orecchie e andiamo avanti”.

Che gara si aspetta domani?

“Dobbiamo giocare per i tifosi che verranno allo stadio, per chi ama il Palermo. Il nostro obiettivo è regalare una gioia a tutti loro, ho già passato giornate come quella di domani e l’errore più grande che si può compiere è pensare agli altri. Dobbiamo fare bene noi e avere la coscienza a posto. Il resto si vedrà”.

Che squadra manderà in campo?

“Ho tutti a disposizione tranne Moreo e Chochev e devo cercare di non stravolgere la struttura della squadra. Il Cittadella verrà qui a fare la sua partita esprimendo i concetti di gioco che gli sono propri e che fanno sì che sia una squadra temibile. Vorrei dirvi di più, ma dovrei conoscere più cose”.

Cosa pena della nuova proprietà?

“L'importante che ci sia continuità nel Palermo e va dato merito a queste persone di aver investito. I nuovi proprietari ci hanno rassicurato, ma per conoscere le persone bisogna vederle all’opera. Il tempo sarà galantuomo come sempre”.

Domani ci saranno molti tifosi allo stadio. Che ne pensa?

“Ho grandissima stima della gente di Palermo e il fatto che tutti questi tifosi facciano la fila per il biglietto è la dimostrazione dell’amore che provano. Loro sono coloro che danno un senso al calcio, le altre cose sono passerella, spettacolo, ma non calcio”.