Palermo, Stellone: "A Perugia per vincere. Del resto non parlo"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Questa mattina, prima della partenza per Roma (dove la squadra si allenerà per poi partire alla volta di Perugia nella giornata di domani) il Palermo ha ricevuto il sostegno della tifoseria che presente fuori dalla Favorita ha dedicato cori e manifestato vicinanza ai giocatori e al tecnico in un momento molto delicato della stagione. Poche le parole di Roberto Stellone ai media presenti, con l’allenatore che non ha voluto commentare la difficile situazione societaria: “Siamo una squadra che va a Perugia, consapevole della propria forza e che proverà a vincere. Del resto, lo sapete, non posso parlare”.