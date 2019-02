© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Aggiornamento sulle pagine de Il Giornale di Sicilia sulla situazione del Palermo con due gruppi che oggi potrebbero muovere passi importanti per l’acquisto della società. Si tratta degli statunitensi della York Capital Management e degli italiani di Carisma. La società rosanero necessita di 5,4 milioni di euro entro sabato per in incorrere in penalizzazioni e questo ha fatto accelerare i tempi alla proprietà inglese che oggi incontrerà le parti interessate. Se della York Capital si è già parlato nei giorni scorsi della holding italiana solo oggi emergono dettagli: “Si tratta di una società italiana legata agli statunitensi di Bain and company, società leader nel campo della consulenza strategica aziendale, da sempre impegnata nell’acquisizione di soggetti finanziariamente in condizioni critiche per risanare la struttura. - si legge nel nell’articolo del quotidiano siciliano - Si sarebbero avvicinati all’opportunità di acquisire il club rosanero solamente nelle ultime settimane tramite un loro dirigente, che ha avviato i contatti con Sport Capital Group che, nonostante la situazione attuale del club non sia delle più rosee, non sembra volersi discostare dalla richiesta già fatta a Follieri: 1,2 milioni di euro come corrispettivo per la cessione delle quote, richiesta che York Capital Management non intende assecondare e che probabilmente non va giù nemmeno al gruppo italiano, dato che in questi due mesi non vi è stato alcun evento tale da giustificare una plusvalenza dai 10 euro di valutazione iniziale. Ha interesse anche Zamparini, ovviamente“.