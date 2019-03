Pari tra Verona e Ascoli, la Gazzetta dello Sport: "Pazzo sì ma a metà"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' finita il parità la sfida tra Hellas Verona e Ascoli e La Gazzetta dello Sport titola così: "Pazzo sì ma a metà. Verona avanti piano, Pazzini non sbaglia mai. Pero l'Ascoli non trema". E ancora: "Rosseti graffia l’Hellas prima di finire k.o. per un fallo di Marrone. Rosso al furetto Lee. Poco, pochissimo Verona, che dopo 5 partite torna a pareggiare per la gioia degli avversari. Il Brescia in vacanza resta a +4 ed esulta, il Palermo in ritiro si frega le mani e oggi può andare a +3. Sorride anche l’Ascoli, tornato a casa con un puntone d’oro in chiave salvezza".