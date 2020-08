Pellizzari: "Vorrei un torneo da protagonista in C, per poi ritrovare la mia Reggiana"

"Ora incornicerò maglia e medaglia. Se solo l'avessi, le metterei in cassaforte".

Parola di Stefano Pellizzari, che a distanza di tre settimane, dalle colonne de Il Resto del Carlino, torna a parlare della promozione della sua Reggiana: "Dopo aver pianto insieme a Rossi, ho abbracciato Rozzio, che festeggiava il compleanno. Alla vigilia pensavo al fatto che, con un successo, avremmo fatto impazzire tutta Reggio".

Le strade però potrebbero dividersi: "Il direttore Tosi mi ha chiamato, spiegandomi che ci sono regole da rispettare in Serie B e che perciò sarà difficile che io resti. Mi ha riempito di complimenti e per questo lo ringrazio. Resto comunque al settimo cielo per aver portato la Regia in B. Mi aspettavo di non restare, ma logicamente mi dispiace... Ora vorrei fare un campionato da protagonista in C, e poi magari ci ritroveremo in futuro con la Regia, magari ancora più in alto".