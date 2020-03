Perugia, Barone jr: "Spero di rientrare fra 4-5 mesi. Coronavirus? Uniti vinceremo"

Il giovane calciatore del Perugia Giuseppe Barone, figlio del dg della Fiorentina Joe, ha parlato del suo recupero dall'infortunio e della voglia di dimostrare al Perugia le sue qualità: “Sono a Firenze per la prima parte delle terapie, sto bene e miglioro giorno dopo giorno. La prima settimana è stata difficile, ma voglio tornare in campo il prima possibile, fra 4-5 mesi. Questo è un momento difficile per l'Italia, dobbiamo stare uniti, restare a casa e rispettare le regole. È importante per vincere questa partita contro il virus. - continua Barone Jr come riporta Calciogrifo.it - Con il Perugia il feeling è stato immediato, quella umbra è una piazza importante e i tifosi hanno grandi aspettative e vogliono sempre vincere. Quando finisce l'allenamento li trovi fuori dal centro sportivo e senti il loro calore, negli USA non succede. Mio padre? È felice dell'esperienza che sto facendo, gli spiace solo non poter venire a vedermi giocare. Sogni? Ora penso al Perugia, ma un giorno vorrei giocare in Serie A”.