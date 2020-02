© foto di Federico De Luca

Con Serse Cosmi influenzato in conferenza stampa per il Perugia alla vigilia della sfida allo Spezia ha parlato il suo vice Fabio Bazzani che si è soffermato sullo stato di forma dei nuovi: “Ci sono ancora due allenamenti che non sono pochi sia dal punto di vista tattico sia per la condizione dei ragazzi. Greco ha esperienza e conoscenza del ruolo di regista e si è presentato in buone condizioni nonostante abbia visto poco il campo negli ultimi mesi, un discorso simile vale per Rajkovic che già a Castellammare ci ha aiutato tanto arrivando con la struttura e l’esperienza dove non riusciva ad arrivare con la forma fisica. - continua Bazzani come riporta Calciogrifo.it - L’attacco è uno dei problemi, è chiaro che ci servono altre bocche da fuoco oltre Iemmello, ma al tempo stesso dobbiamo aiutare quest’ultimo a trovare la via del gol con ancora più facilità”.