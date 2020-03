Perugia-Benevento, formazioni ufficiali: Cosmi passa al 3-5-2. Poco turn over per Inzaghi

Un Perugia in crisi, in occasione di questa 27^ giornata del campionato di B, è prossimo alla sfida più ostica del momento, quella contro la capolista Benevento alla ricerca di record: match al via alle 21:00.

Passa al 3-5-2 mister Cosmi, che in avanti ritrova Iemmello, schierato titolare con Falcinelli, ma dal 1’ si rivede anche Falzerano, in mezzo al campo con Greco e Konate; sul versante opposto, moderato turn over, con Barba dal primo e Letizia spostato a destra a posto di Maggio, intanto che Coda, in avanti, vince il ballottaggio con Moncini.

Le formazioni ufficiali:

Perugia (3-5-2): Vicario; Sgarbi, Rajkovic, Falasco; Mazzocchi, Greco, Konate, Falzerano, Di Chiara; Falcinelli, Iemmello.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Volta, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Improta; Coda.