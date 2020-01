Perugia, Benzar: "Qui per aiutare. Cosmi? Me ne hanno parlato tutti bene"

Il neo terzino del Perugia Romario Benzar ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla sua nuova piazza e spiegando l’addio al Lecce: “Ho parlato con Dragomir, veniamo dalla stessa città, prima vi venire qui per sentire com’era l’ambiente e mi ha parlato molto bene della squadra e della città. Questo mi ha convinto ad accettare l’offerta. Ho anche parlato con alcuni miei connazionali che sono stati allenati da Cosmi e mi hanno detto solo cose positive, anche mister Liverani è stato allenato da lui. - continua Benzar come riporta Calciogrifo.it - Sono qui per giocare e contribuire al raggiungimento degli obiettivi. La cosa più importante è remare tutto dalla stessa parte. Che giocatore sono? Mi piace tantissimo salire in attacco, crossare, tirare, ho una buona velocità e spero che le mie qualità si vedano nelle prossime partite. E poi mi piace battere le punizioni, lo faccio fin da piccolo e credo sia una delle mie qualità”.