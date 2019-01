Perugia, Bianco al 90': "Vittoria maschia. Salernitana? Dipende dal club"

Un 3-0 lontano dalle mura amiche che permette al Perugia di battere l'Ascoli e tornare a sognare i playoff riprendendosi dopo la sconfitta rimediata con il Brescia. La squadra di Nesta conquista tre punti fondamentali e, come sottolineato anche dal centrocampista Raffaele Bianco, supera una prova importante nel prosieguo del campionato: "Avevo promesso ai miei compagni che li avrei portati a cena qualora avessimo vinto, mi toccherà pagare ma lo faccio più che volentieri. Era una partita da non sbagliare, venivamo da due prestazioni non esaltanti. Era un esame per capire se eravamo una quadra con gli attributi e oggi abbiamo fatto partita maschia, quando c'è da lottare ci siamo. Questa vittoria è meritata e importantissima, oggi siamo stati squadra e abbiamo concesso poco. Ci godiamo questi 3 punti che ci danno serenità" sono state le sue parole ai microfoni di Dazn. Una battuta, infine, anche in chiave mercato con voci sempre più insistenti su un suo possibile approdo alla Salernitana: "Io mi sento un giocatore dle Perugia, se la società farà altre scelte non lo so.