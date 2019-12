Perugia, Capone: "Contento per il gol. Mentalità? Vincere il più possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Capone ha contribuito, con il gol realizzato ad inizio secondo tempo, al successo del Perugia sulla Virtus Entella per 2-0. Questo il commento del giocatore di proprietà dell'Atalanta, intervenuto nel post-gara ai microfoni di DAZN: "L'Entella è una squadra forte e lo sta dimostrando, la nostra è una vittoria di squadra e ce la siamo meritata. Sono contento per il gol, non facevamo i tre punti da due partite quindi siamo soddisfatti: adesso ci godiamo questo successo, poi cominceremo a pensare alla trasferta di Trapani. Giochiamo dall'inizio col 4-3-2-1, cerchiamo sempre di essere propositivi e di fare più gol possibili, cercando di non subirne: oggi ce l'abbiamo fatta. Quando non abbiamo palla dobbiamo difendere tutti, oggi abbiamo fatto fatica dietro ma per vincere serve anche questo. Pensiamo partita per partita, tra qualche mese tireremo le somme: la mentalità è quella di vincere il più possibile".