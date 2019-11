Perugia-Cittadella, i convocati di Oddo: tornano Sgarbi e Konate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 23 i convocati di Massimo Oddo per la sfida del suo Perugia contro il Cittadella. In difesa torna Sgarbi, a centrocampo si rivede Konate, mentre non ci sono novità in attacco. Questo l’elenco completo:

Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario

Difensori: Di Chiara, Falasco, Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi

Centrocampisti: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Fernandes, Iemmello, Melchiorri