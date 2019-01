Prime parole da giocatore del Perugia per Marcello Falzerano. Ecco quanto l'ex Venezia ha dichiarato (fonte UmbriaOn): "È stata una delle squadre che più mi ha impressionato nel girone di andata – spiega in relazione alla sua nuova compagine – per quello che ha mostrato in campo, per le idee di gioco. Penso che questo sia un modo di giocare in cui io posso esprimermi al meglio. Il mio ruolo? Ho sempre giocato esterno fino a quando mister D’Angelo, quando ero al Bassano, ha avuto l’idea di spostarmi in mezzo al campo, con licenza di offendere, e lì ho giocato fino a quest’anno, quando Zenga ha deciso di riportarmi sulla fascia nelle ultime partite".