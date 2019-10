Perugia, Falzerano: "Non ci sono 3 gol di scarto fra noi e l'Empoli"

Marcello Falzerano, centrocampista del Perugia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro l’Empoli dello scorso sabato: “Dobbiamo salvare ciò che c’era prima di quella partita, ovvero il gruppo unito seppur in fase di costruzione. Aver perso non deve toglierci le nostre convinzioni che avevamo guadagnato nelle partite precedenti, il campionato è difficile, tosto e non ammette cali di concentrazione. Mi sento di dire che fra noi e l’Empoli non ci sono tre gol di scarto, durante la partita abbiamo dimostrato di poter mettere in campo le nostre idee, un aspetto molto importante e su cui continuare a lavorare. Vogliamo riscattare subito la sconfitta, siamo carichi e per fortuna nel calcio c’è sempre la possibilità di potersi rifare subito. Corsa verso la Serie A? Le rivali sono tante, non siamo una squadra che si può permettere di avere solo due o tre rivali. Ce la giochiamo alla pari con tutti e con tutti possiamo sia vincere che perdere. Sulla carta le favorite sono altre ma noi possiamo dire la nostra. - conclude Falzerano come riporta il sito del club umbro - Sabato è stato bellissimo vedere dal campo quel settore della curva rosso tutto pieno con i nostri tifosi. Ci è dispiaciuto averli delusi con il risultato della partita, averli visti così tanti significa che si sta creando un certo tipo di entusiasmo che vogliamo continuare a far crescere a partire da venerdì”.